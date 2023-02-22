الزمالك يسافر إلى تونس غداً الخميس على متن طائرة خاصة

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القاهرة - سامية سيد - تسافر بعثة نادى الزمالك إلى تونس فى العاشرة صباح غد الخميس على متن طائرة خاصة، استعداداً لمواجهة الترجى المقرر لها السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويخوض الزمالك بقيادة مديره الفنى البرتغالى جوسفالدوا فيريرا مرانه الأول فى تونس غداً الخميس على ملعب المباراة، وطالب "البروفيسور" اللاعبين بإغلاق صفحة مباراة المريخ السودانى فى الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وشدد فيريرا على اللاعبين بالتركيز على اللقاء المقبل أمام الترجى التونسى مؤكداً خلال حديثه مع اللاعبين بضرورة حصد الثلاث نقاط لتعزيز موقف الفريق الأبيض فى دور المجموعات، وتجنب الدخول فى حسابات معقدة من شأنها أن تؤثر على تركيزهم، وتربك حسابات الفريق، فى المباريات المقبلة ببطولة أفريقيا.

وكلف فيريرا جهازه المعاون بقيادة أسامة نبيه وحسين ياسر المحمدى وأحمد عبد المقصود برصد الأخطاء التى وقع فيها لاعبو الفريق الأبيض فى مباراة المريخ السودانى بالجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، من أجل تفاديها وتصحيحها فى المباراة المقبلة أمام الترجى التونسى فى الجولة الثالثة.

ويحتل الترجى التونسى صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بالفوز على المريخ السودانى وشباب بلوزداد الجزائرى، فيما يحتل شباب بلوزداد الجزائرى المركز الثانى برصيد 3 نقاط ويتساوى الزمالك والمريخ بنقطة لكل منهما فى المركزين الثالث والرابع.