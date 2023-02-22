شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح ناري من فينسيوس عقب سقوط ليفربول فى الآنفيلد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص النجم البرازيلي فينسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، على التعليق عن فوز فريقه الكبير أمام ليفربول أمس بنتيجة 2/5، بمعقله ووسط جماهيره داخل الآنفيلد، ضمن منافسات ذهاب دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا.

وأكد فينسيوس أن النتيجة طبيعية نظرا لقوة الريال الكبيرة، مع إحترامه الكامل للفريق المنافس، ولكن الجميع داخل الفريق الملكي يفكر فى الحفاظ على لقب دوري الأبطال، الذي تحصل عليه الفريق الموسم الماضي، وعدم خروجه من السنتياجو مرة أخري.

وواصل أن الفريق المدريدي لديه القدرة على هذا الظهور المميز والمنافسة على جميع البطولات الممكنة هذا الموسم، مؤكدا أن ما حدث فى الموسم الماضي، هو أمرا إستثنائيا يسعي الجميع لتكراره هذا الموسم.

مضيفا " المباريات فى الليجا تختلف تمامًا عن المواجهات الإقصائية، ومن ثم فإن الريال مختلفا من أجل مثل هذه اللقاءات "



ريال مدريد يضع قدما بربع النهائي

ويبدو أن ريال مدريد وضعه أحدي قدميه بهذا الفوز فى الدور ربع النهائي، الشئ الذي يمهد طريق الفريق للوصول إلى أبعد نقطة فى البطولة، ومحاولة الحفاظ على لقبه القاري وتحقيق الخامسة عشر، الشئ الذي يزيد من تفوق الميرنجي وهيمنته على القارة الأوروبية.

موعد مواجهة الإياب بين ليفربول والريال

ومن المقرر أن يستضيف ريال مدريد نظيره ليفربول يوم 15 مارس القادم، فى إياب دور ال16 من منافسات دوري أبطال أوروبا، على أن تقلم المباراة فى الساعة العاشرة مساءل بتوقيت القاعرة، والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.