شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من بنزيما عقب فوز ريال مديد المهين على ليفربول والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد، على التعليق عن فوز فريقه الكبير أمس، على نظيره ليفربول بنتيجة 5/2،فى معقل الفريق الإنجليزي بالآنفليد، ضمن منافسات ذهاب دور ال16 بدوري أبطال أوروبا.

حيث أعرب بنزيما عن سعادته بهذا الفوز الكبير، وإستعادته التسجيل مرة أخري بهذا الشكل القوي أمام خصما كبيرا مثل ليفربول، بعد أن تمكن من تسجيل الهدفي الرابع والخامس.

وأضاف بنزيما أن الإصابات أثرت عليه بصورة كبيرة هذا الموسم مع ريال مدريد، ولكنه أكد على أهمية تواجده فى المباريات الإقصائية الحاسمة مع الميرنجي، مشيرا إلى أنه يتمني مواصلة اللاعب دون التعرض لأي إصابات جديدة.

وواصل بنزيما أنه تحدث مع لاعبيه حول رغبتهم فى الفوز بكل البطولات الممكنة خلال المرحلة المقبلة، ومن ثم فإن الحفاظ على لقب دوري الأبطال، وتحقيقه مرة أخري، هدفا لجميع اللاعبين.

ريال مدريد يضع قدما بربع النهائي

ويبدو أن ريال مدريد وضعه أحدي قدميه بهذا الفوز فى الدور ربع النهائي، الشئ الذي يمهد طريق الفريق للوصول إلى أبعد نقطة فى البطولة، ومحاولة الحفاظ على لقبه القاري وتحقيق الخامسة عشر، الشئ الذي يزيد من تفوق الميرنجي وهيمنته على القارة الأوروبية.

موعد مواجهة الإياب بين ليفربول والريال

ومن المقرر أن يستضيف ريال مدريد نظيره ليفربول يوم 15 مارس القادم، فى إياب دور ال16 من منافسات دوري أبطال أوروبا، على أن تقلم المباراة فى الساعة العاشرة مساءل بتوقيت القاعرة، والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.