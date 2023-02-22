شكرا لقرائتكم خبر عن العشرى يصحح أخطاء فاركو لاستعادة الانتصارات أمام المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف طارق العشرى، المدير الفنى لفاركو، على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه فى مباراة حرس الحدود، التى انتهت بالتعادل السلبى فى الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى المصرى، وذلك لعدم تكرارها فى مباراة مباراة المقاولون العرب المقرر لها السادسة مساء الأربعاء الأول من مارس المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدورى المصرى.

وجاء تعادل فاركو مع حرس الحدود ليوقف سلسلة الانتصارات التى حققها العشرى منذ توليه المسئولية الفنية للفريق البرتقالى خلفاً لإيهاب جلال.

ففى المباراة الأولى لـ طارق العشرى مع فاركو، فاز على المصرى البورسعيدى بثنائية مقابل هدف ثم حقق فاركو الفوز على الزمالك، بثلاثية دون رد في المباراة الماضية، التي جمعت الفريقين على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة ثم حقق فوزه الثالث على البنك الاهلى بهدف دون رد في الأسبوع الثامن عشر قبل أن يتعادل مع حرس الحدود.

ويحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 23 نقطة بعدما لعب 19 مباراة حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا.