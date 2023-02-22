شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وخيبل اليمنى فى البطولة العربية للكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى مواجهة قوية مساء اليوم أمام خيبل اليمنى فى إطار ثالث مواجهاته بالبطولة العربية لأندية الكرة الطائرة، التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة.





موعد مباراة الأهلى وخيبل اليمنى

تقام مباراة الأهلى وخيبل اليمنى فى تمام الثامنة مساء اليوم الأربعاء، حيث تذاع عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس.

وتشهد الجولة الثالثة اليوم الأربعاء لقاءات بين كل من السويحلى الليبى مع الصداقة الفلسطينى والأهلى القطرى مع الميناء اليمنى ومصافى العراقى مع الوكرة القطرى وبنى ياس الإماراتى مع السيب العمانى وكاظمة الكويتى مع النصر البحرينى.

ونجح الأهلى فى تحقيق الفوز فى أول مواجهاته أول أمس الاثنين بنتيجة 3 /0 على فريق مصافى الشمال العراقى، قبل أن يلتقى بنى ياس الإماراتى أمس الثلاثاء.

وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين تضم كل مجموعة 6 فرق يقام بينهما دورى من دور واحد، ويتأهل أول 4 فرق من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وفى الدور ربع النهائى يلتقى الأول مع الرابع والثانى مع الثالث فى المجموعين، يتأهل منهم 4 فرق إلى الدور قبل النهائى.

جاءت القرعة البطولة العربية للأندية لكرة الطائرة بمشاركة 12 ناديا كالتالى:

- المجموعة الأولى

الأهلى القطرى – الميناء اليمن - الصداقة الفلسطينى - النصر البحرينى - السويحلى الليبى - كاظمة الكويت.

- المجموعة الثانية

الوكرة القطرى – خيبل المهرة اليمن - مصافى الشمال العراق - بنى ياس الإماراتى – السيب عمان – الأهلى المصرى.