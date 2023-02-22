شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان: جوزيه قال لى "مالكش رصيد" فى أول لقاء وخدت شنطتى وسيبت المنتخب لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد سليمان، لاعب النادى الأهلى السابق، أن البرتغالى مانويل جوزيه مدرب الأهلى السابق استقبله فى أول مران للأهلى وقال له: "اوعى تفكر نفسك نجم وأنت مالكش رصيد عندى".

وقال وليد سليمان خلال حواره مع إسعاد يونس فى برنامج "صاحبة السعادة" على قناة "dmc": "جوزيه قالى فى أول لقاء مش معنى إننا كل سنة عاوزينك تبقى نجم، كل اللاعبين عندى واحد واللى لعب معايا له رصيد والملعب هو الفيصل، وأنت حاليا مالكش رصيد هم لهم رصيد عندى لازم يكون عندك رصيد علشان تلعب".

وأضاف الحاوى: "بدأت التمرين بإصرار قوى لكى أعمل رصيد والحمد لله الدنيا مشيت، وعملت مشوار كويس يليق بيا وبالنادى الأهلى وجماهيره".

وعن أهم بطولة قال: "أهم بطولة فى مشوارى بطولة دورى أبطال أفريقيا 2012 بطولة الشهداء، لأن الدورى كان واقف ومش بنلعب غير أفريقيا فقط والأمور كانت صعبة، ولكن إصرار اللاعبين على تحقيقها من أجل الشهداء كان الدافع للقتال عليها والتتويج بها".

وتابع الحاوى: "النهائى كان أمام الترجى التونسى واتعادلنا 1/ 1 هنا فى القاهرة، وبعد المباراة تحدث حسام غالى بتأثر شديد وطالبنا بالقتال فى العودة من أجل تحقيق اللقب وبالفعل حققنا اللقب".

وعن المنتخب قال وليد سليمان: "تركت المنتخب ومشيت بسبب صعوبة مشاركتى على النجيل الصناعى بأمر من الطبيب الألمانى ولكن الجهاز الفنى لم يتقبل ذلك وتم استبعادى فترة كبيرة من المنتخب بسبب هذه الواقعة".

وأضاف: "عدم لعبى فى المنتخب بشكل كبير بسبب قوة الجيل الذى كان يواكبنى فى هذا الوقت مثل محمد شوقى وحسنى عبد ربه ومحمد زيدان وأحمد حسن، فالتواجد على الدكة ده شرف كبير".

وعن إصابة عبد الشافى، قال: ""فى هذا التوقيت كان فيه هجوم على الجيل بتاعى وفيه لجان بتتعمل عليا أنا، والتحامى مع عبد الشافى كان طبيعيا، وفى هذا التوقيت خرج خبير إنجليزى أكد أن عبد الشافى هو من تدخل معى، ولكن لم أتدخل على أى لاعب من أجل إيذائه نهائيا".

وأضاف الحاوى: "محمد كوفى لاعب الزمالك دخل عليا فى مباراة القمة وكسر ضلعى وحاليا لاحم بشكل خاطئ، ولم أخرج وأقول أى كلمة لأننى أعلم أنه لم يكن يريد إيذائى".

وتابع: "هناك حملة كبيرة عليا لأننى من الجيل الذهبى الذى أخذ كل البطولات، فطبيعى أن يكون بعض جماهير الزمالك تتمنى اعتزالى وعدم استمرارى، وذهبت إلى المستشفى لزيارة محمد عبد الشافى فى المستشفى بسبب علاقته به وليس لأنى أقصد إيذائه، ولدى أصدقاء فى الزمالك مثل شيكابالا وعبد الشافى، والجيل القديم زى محمود فتح الله".

وأضاف: "كنت هكسر رجلى عندما طلبت من أحد لاعبى الأهلى عدم الخسارة فى المران فرد عليا وإيه يعنى لما نخسر فركلت القائم برجلى وكدت أكسر قدمى، وكارتيرون عنفنى فى هذا التوقيت فى 2018، فأنا لا أحب الخسارة".