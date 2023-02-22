شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على منافسات اليوم ببطولة كأس العالم للرماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق، اليوم الأربعاء، منافسات 25 متر مسدس رجال ببطولة كأس العالم للرماية، التى تستضيفها مصر فى الفترة من 17 حتى 23 فبراير الحالى تحت إشراف الاتحاد المصرى برئاسة حازم حسنى رئيس الاتحادين الأفريقى والمصرى وعضو الاتحاد الدولى للرماية وفى ختام اليوم تقام النهائيات، كما تقام اليوم أيضا منافسات 50 متر بندقية رجال.

وكان قد حقق أبطال الرماية المصريين أرقاما جديدة فى منافسات أمس لأول مرة فى كأس العالم للرماية، حيث كان فارق 0,7 نقطة كفيلة بأن يُشارك الفريق المصرى بندقية ضغط هواء مختلط المكون من الرامى محمد حمدى وفريدة خالد فى نهائيات 10 متر والمنافسة على ميدالية.

كما حصل الرامى محمد حمدى على 628,2 نقطة فى مسابقة البندقية ضغط هواء رجال فردى ويُعتبر هذا الرقم رقما مصريا وعربيا وأفريقيا جديدا، وحالت نقطة واحدة عن دخوله للنهائيات والمنافسة علي ميدالية، حيث إن آخر رامى فى النهائيات حصل علي رقم 629,2 وكانت بفارق نقطة واحدة كفيلة بدخولة النهائيات والمنافسة علي ميدالية.

وحصلت الرامية ريماس وليد الناشئة تحت 16 سنة في أول مشاركة لها في بطولة كأس العالم للرماية سيدات علي رقم 621,5 نقطة وهذا يُعتبر رقم جديد للناشئات.

وتقام منافسات بطولة كأس العالم للرماية في الفترة من 17 حتي 23 فبراير بمشاركة 376 رام ورامية من 51 دولة ، على ميادين الرماية العالمية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد ضخم من الرماة من مختلف أنحاء العالم.