شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضع برنامجا لتجهيز كهربا لمواجهة صن داونز بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الطبى بالنادى الأهلى برنامجا بدنيا لمحمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق لتجهيزه لمباراة صن داونز بطل جنوب أفريقيا المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى، أن محمود كهربا اشتكى من إجهاد بسيط فى العضلة الأمامية أثناء مباراة أسوان فى الدورى الممتاز، إلى جانب شكواه من التواء فى الكاحل، لذلك فضل الجهاز الفنى إراحته.

وأوضح أبو عبلة أن الجهاز الفنى فضل عدم المجازفة باستمراره، مؤكدًا أن اللاعب سيجرى اليوم بعض التدريبات الاستشفائية، وسيشارك فى المران الجماعى غداً الخميس بشكل طبيعى.

حقق فريق الأهلى فوزاً على نظيره أسوان بثلاثة أهداف دون رد، والتى أقيمت عصر الثلاثاء بالجولة التاسعة عشرة للمسابقة، سجل ثلاثية المارد الأحمر كهربا وأحمد عبد القادر ومجدى أفشة.

ويحتل الأهلى المركز الأول فى جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 4 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه خمسة أهداف ولايزال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلى لمشاركته في كأس العالم للأندية.