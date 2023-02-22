شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعجل الفيفا لإرسال 2 مليون دولار مكافأة مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاطب مسئولي النادى الاهلى نظرائهم في الاتحاد الدولى لإرسال مكافأة الحصول على المركز الرابع بكأس العالم للأندية التي أقيمت منذ أيام في المغرب ، ومن المقرر أن يحصل الأهلي على مكافأة مالية تقدر بـ(2 مليون دولار) أي ما يوازي (60 مليون جنيه) بجانب الحصول على (10 ملايين جنيه) من جانب الشركة الراعية للفريق في البطولة أي سيكون المجموع (70 مليون جنيه).

وبحسب جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم، فإن ريال مدريد بطل مونديال الأندية يحصل على 5 ملايين دولار، و4 ملايين دولار للهلال السعودى صاحب المركز الثاني، و2.5 مليون دولار لفلامنجو البرازيلي صاحب المركز الثالث، و2 مليون دولار للأهلى صاحب المركز الرابع.

وبدأ الأهلي مشواره في البطولة بخوض المباراة الافتتاحية بالفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بنتيجة (3-0)، ثم الفوز على سياتل الأمريكي بنتيجة (1-0) في لقاء دور ربع النهائي.

الفريق المصري بعد ذلك تلقى خسارة في لقاء دور نصف النهائي على يد بطل أوروبا فريق ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف، ثم الخسارة في لقاء تحديد المركز الثالث والرابع من فلامنجو.

وحصل الأهلي على المركز الرابع للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة (2012)، بينما يظل أفضل مشاركات القلعة الحمراء من خلال الحصول على الميدالية البرونزية في نسخ: (2006 - 2020 - 2021).