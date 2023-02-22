شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يقترب من خلافة ميدو فى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة اللواء أبو بكر الحديدى فى مفاوضات مع حمزة الجمل نجم الدراويش الأسبق لتولى تدريب الفريق الأصفر خلفاً لأحمد حسام ميدو المدير الفنى الحالى للفريق بعد الاستقرار على إقالته من منصبه.

واستقر مجلس الإسماعيلى على إعلان قرار إقالة ميدو بسبب سوء النتائج وإسناد المهمة لحمزة الجمل، الذى نجح الموسم الماضى فى إنقاذ سفينة القلعة الصفراء من الهبوط للقسم الثانى.

وأكد أحمد حسام "ميدو" المدير الفنى للإسماعيلى أن إدارة القلعة الصفراء أبلغت محمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى، بأنها ستصدر قرارا برحيل الجهاز الفنى خلال الساعات المقبلة.

وتعادل الإسماعيلي على ملعبه مع غزل المحلة بنتيجة (1-1)، مساء الثلاثاء، فى الجولة ال19 للدورى المصرى الممتاز.

وقال ميدو إنه يترك الحرية الكاملة لمجلس الإسماعيلي من أجل اتخاذ القرار الأنسب لمصلحة النادى، موضحا أنه فوجئ بمكالمة من عبد المنصف يخبره فيها بتواصل إدارة النادى معه منذ قليل بأن هناك قرارا تم اتخاذه برحيله (ميدو).

وأضاف: "كان من الأفضل أن يبلغنى مجلس الإسماعيلى، ويتواصل معى مباشرة لكن لن أتحدث في مثل هذه الأمور لأنني في النهاية أحب جماهير الإسماعيلي، والنادي ليس بحاجة للمزيد من الأزمات".

وتابع: "كنت أتمنى استكمال رحلتى مع الإسماعيلى ومازلنا فى وسط المعركة وثقتى كاملة فى أن الفريق قادر على البقاء بالدوري".

ووجه ميدو رسالة لجماهير الإسماعيلي مؤكدا أنه محب للدراويش وعمل من أجل مصلحة الفريق منذ اللحظة الأولى، مضيفا: "لكن يبدو أن هناك قرارا مسبقا برحيلي".