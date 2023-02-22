شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يطلب تقرير عن المصابين قبل مواجهة صن دوانز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى تقرير من أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالفريق عن حالة المصابين وموقفهم من مباراة صن دوانز المقبلة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويعانى عمرو السولية لاعب خط وسط الاهلى من الإصابة بشد في عضلة السمانة فيما يعانى البرازيلي برونو سافيو من إصابة عضلية ، فيما يؤدى الثنائى أكرم توفيق وكريم فؤاد لاعبا الفريق برنامجهم التأهيلى في قطر للتعافى من الإصابة بقطع في الرباط الصليبى.

ويستعد الأهلى لمواجهة صن داونز بطل جنوب أفريقيا فى التاسعة مساء السبت المقبل باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

خسر الأهلي من الهلال السوداني بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت عصر السبت الماضى باستاد الجوهرة الزرقاء بأم درمان فى السودان، ضمن مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف الهلال ماكابي ليليبو فى الدقيقة 54، وأهدر صاحب الأرض ركلة جزاء تصدى لها الشناوى، وبذلك يبقي الأهلي بلا نقاط فى هذه المجموعة، بعدمات أجلت أولى مبارياته بدور المجموعات أمام القطن الكاميروني بسبب مشاركة الأحمر فى مونديال الأندية، فيما حصد الفريق السوداني ثلاث نقاط بعد خسارة الجولة الأولى أمام صن داونز.