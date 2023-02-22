شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يلاقى نيجيريا فى مواجهة صعبة بأمم إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر للشباب، نظيره نيجيريا، في السابعة مساء اليوم الأربعاء، فى الجولة الثانية من مواجهات المجموعة الأولى للبطولة الأفريقية، بعدما تعادل مع موزمبيق سلبيًا، فى المباراة التي جمعت المنتخبين الأحد الماضي باستاد القاهرة فى الجولة الأولى.

واكتفى منتخب مصر للشباب بالتعادل السلبي أمام نظيره الموزمبيقي، فى المباراة التى جمعت المنتخبين الأحد، باستاد القاهرة، فى افتتاح بطولة الأمم الأفريقية للشباب التي تستضيفها مصر فى الفترة من 19 فبراير الجاري، حتى 11 مارس.

وأصبح منتخب مصر برصيد نقطة وحيدة كما هو الحال بالنسبة لموزمبيق، فيما يتصدر المنتخب السنغالي المجموعة برصيد 3 نقاط، ويقبع المنتخب النيجيري في ذيل المجموعة بدون رصيد بعدما انتهت مباراة المنتخبان بفوز اسود التيرانجا الأحد الماضي بهدف دون رد.

ومن المنتظر أن يضم تشكيل المنتخب الوطني للشباب في مواجهة نيجيريا في حراسة المرمى: مصطفى مخلوف، وفي الدفاع: أحمد رضا - عبد الرحمن رشدان - عمر فايد، وخط الوسط: كريم الدبيس - محمد فارس - ماجد هاني - وأحمد نادر حواش، والهجوم: أحمد إيشو – وأحمد شريف رأفت خليل".

وأسفرت قرعة بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا، وتقام البطولة على ثلاثة ملاعب فى القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية.