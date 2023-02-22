شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يستضيف فيوتشر فى مهمة العودة إلى المربع الذهبى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب، نظيره فيوتشر، في مباراة الجولة 19 بالدوري والتي تقام على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وذلك في تمام الخامسة مساءً، في مواجهة مثيرة، حيث يبحث فيوتشر عن مواصلة انتصاراته لاستعادة المركز الثاني، فيما يبحث المقاولون العرب عن العودة إلى المربع الذهبي.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 31 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 17 مباراة، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 7 أخرى، وخسر مباراتين، وسجل لاعبو المقاولون 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً آخر.

وعلى الجانب الآخر يحتل فيوتشر المركز الثالث في مسابقة الدوري برصيد 37 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو فيوتشر 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.

ويفتقد المقاولون العرب لخدمات مدافعه عمر فايد، والذى يخوض حالياً منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب التى تستضيفها مصر مع المنتخب الوطنى.

بينما يدرس على ماهر المدير الفنى لفريق فيوتشر منح الفرصة لدكة بدلاء الفريق، فى مباراة الدورى المرتقبة أمام المقاولون العرب، ويخشى مدرب فيوتشر من سيطرة الإجهاد على القوام الأساسى للفريق، وذلك فى ظل ضغط مباريات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية وكذلك الدورى، خاصة أن فيوتشر يستعد لمواجهة الجيش الملكى المغربى يوم الأحد المقبل.