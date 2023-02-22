شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من أنشيلوتي عقب إكتساح ليفربول بدوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن فوز فريقه أمس على ليفربول، داخل معقله باالآنفيلد بنتيجة 2/5،فى ذهاب دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا.

حيث أكد أنشيلوتي أن ريال مدريد تفوق أمس بسبب شخصيته القوية، ومن ثم أثبت للجميع بأنه فريقا قويا حتى وإن كان فى أسوء أحواله، مشيرا إلى أن المباريات الإقصائية تختلف تمامًا عن مباريات تجميع النقاط، الشئ الذي ظهر واضحا أن الفريق يعيه أمام ليفربول.

وأوضح أن الريال واجه خصما قويا، ولكن شخصية لاعبيه حسمت كل شئ لصالحهم، خاصة أنه ليس من السهل العودة بعد التأخر بثنائية فى نتيجة المباراة مثلما حدث.

وواصل أنشيلوتي أن الأمور لم تنتهي بعد، حيث أكد بأنه توجد مباراة أخري للعودة تحمل جميع الإحتمالات الممكنة، ومن ثم لا يجب على لاعبيه الإستسلام والتوقف عند هذه النتيجة.



ريال مدريد يضع قدما بربع النهائي

ويبدو أن ريال مدريد وضعه أحدي قدميه بهذا الفوز فى الدور ربع النهائي، الشئ الذي يمهد طريق الفريق للوصول إلى أبعد نقطة فى البطولة، ومحاولة الحفاظ على لقبه القاري وتحقيق الخامسة عشر، الشئ الذي يزيد من تفوق الميرنجي وهيمنته على القارة الأوروبية.

موعد مواجهة الإياب بين ليفربول والريال

ومن المقرر أن يستضيف ريال مدريد نظيره ليفربول يوم 15 مارس القادم، فى إياب دور ال16 من منافسات دوري أبطال أوروبا، على أن تقلم المباراة فى الساعة العاشرة مساءل بتوقيت القاعرة، والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.