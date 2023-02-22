شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من كلوب على سقوط ليفربول أمام الريال بدوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، على التعليق عن الهزيمة المهينة التى تعرض لها الفريق فى الآنفيلد أمام ريال مدريد بنتيجة 5/2، فى ذهاب دور ال 16 من منافسات دوري أبطال أوروبا.

حيث أكد كلوب أن الفريق كان يسير بشكلا جيد فى بدابة المباراة، بعد أن تقدم بثنائية نظيفة، فى أول ربع ساعة من أحداث الشوط الأول واللقاء، ومن ثم لا يعلم ماذا حدث!، حيث وصف ما حدث فى ليلة أمس بأنه عرضا سينمائيا قاسيا على الريدز.

وأضاف كلوب أن ليفربول يعاني بشدة فى الناحية الدفاعية، الشئ الذي ظهر واضحا أمس، فى معاناة الفريق الشديدة بالخروج بالكرة، فى ظل الضغط المتقدم الذي مارسه لاعبي الريال على مدافعي الليفر بشكل مفاجئ.

وأشار كلوب أنه حاول إدراك الأمور بعد أن تلقي هدفين فى الشوط الأول، مؤكدا للاعبيه قدرتهم فى العودة على التقدم من أجل رفع حماستهم من جديد، ولكن الأمور كانت صعبة، لا سيما بعد الهدف الرابع لريال مدريد.



كلوب: مواجهة العودة صعبة ولكن!

وشدد كلوب على صعوبة مواجهة بين الفريقين، مؤكدا صعوبة عودة ليفربول فى النتيجة على السنتياجو برنابيو، ولكن أوضح أن الفريق سيقاتل من أجل تلك العودة مرة أخري.



موعد مواجهة الإياب بين ليفربول والريال

ومن المقرر أن يستضيف ريال مدريد نظيره ليفربول يوم 15 مارس القادم، فى إياب دور ال16 من منافسات دوري أبطال أوروبا، على أن تقلم المباراة فى الساعة العاشرة مساءل بتوقيت القاعرة، والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.