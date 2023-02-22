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تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة مانشستر يونايتد

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محمد الفلاح - استقر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني تشافي على ملامح تشكيل الفريق لمواجهة نادي مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الأوروبي.

 

ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني تشافي بتشكيل مكون من:


حراسة المرمى: تير شتيجن


خط الدفاع: كوندي، جارسيا، كريستنس، بالدي

خط الوسط: دي يانج، جافي، سيرجي روبيرتو.


خط الهجوم: فيران توريس، ليفاندوفسكي،انسو فاتي.

 

موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد 


ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة للعودة إلى مباريات الدوري الأوروبي مرة أخرى.

 

وسوف يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني نظيره نادي مانشستر يونايتد ضمن مواجهات الممتاز.


ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني ونادي مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد.

 

وسوف تنقل المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني ونادي مانشستر يونايتد على قنوات بين سبورتس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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