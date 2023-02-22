شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استقر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني تشافي على ملامح تشكيل الفريق لمواجهة نادي مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الأوروبي.

ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني تشافي بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: تير شتيجن



خط الدفاع: كوندي، جارسيا، كريستنس، بالدي

خط الوسط: دي يانج، جافي، سيرجي روبيرتو.



خط الهجوم: فيران توريس، ليفاندوفسكي،انسو فاتي.

موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة للعودة إلى مباريات الدوري الأوروبي مرة أخرى.

وسوف يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني نظيره نادي مانشستر يونايتد ضمن مواجهات الدوري الإسباني الممتاز.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني ونادي مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد.

وسوف تنقل المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني ونادي مانشستر يونايتد على قنوات بين سبورتس.