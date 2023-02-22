شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بين اتحاد الكرة مع لجنة التطوير بالكاف فى مقر الجبلاية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعا اليوم الأربعاء، مع انتوني بافو مدير التطوير بالاتحاد الدولي والدكتور جمال محمد علي والدكتور بلحسن مالوشي ووليد العطار المدير التنفيذي وذلك بمقر الجبلاية.

يأتي الاجتماع لدراسه كيفيه الاستفاده من برامج التطوير التي يقدمها الاتحاد الدولي TDS وبرامج التعليم للجميع بالاتحاد الدولي 2023.

وقد اعدت الإدارة الفنية برامج خاصه بتكنولوجيا تحليل الأداء، وبرامج الاعداد البدني وتقنين الأحمال وبرامج خاصه لمدربي حراس المرمي والمدير الرياضي في كره القدم.

واجتمع مدير إداره المدربين بالجبلاية جمال محمد علي قبل يومين، مع الدكتور بلحسن مالوشي المحاضر الدولي بالفيفا، وعضو التطوير بالاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي ومسؤول التطوير عن دول شمال افريقيا، وتم مناقشة خطة تطوير المدربين بمصر لكتابة تقرير يرفع للاتحاد الدولي.