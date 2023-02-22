شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية قبل مباريات اليوم.. جمهورية شبين متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلى فريق جمهورية شبين بقيادة عصام شعبان صدارة ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة عن الوصيف بلدية المحلة ودكرنس بعد مرور 18 جولة من دورى القسم الثانى.

ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية قبل مباريات اليوم..

1 جمهورية شبين 32 نقطة

2 بلدية المحلة 31 نقطة

3 دكرنس 31 نقطة

4 طنطا 30 نقطة

5 كفر الشيخ 30 نقطة

6 أبو قير للأسمدة 28 نقطة

7 المنصورة 27 نقطة

8 بروكسى ورك 24 نقطة

9 الحمام 24 نقطة

10 اتحاد نبروه 23 نقطة

11 الأوليمبى 19 نقطة

12 سبورتنج 19 نقطة

13 المجد السكندرى 17 نقطة

14 الهلال بالضبعة 16 نقطة

15 المصرى بالسلوم 12 نقطة

16 بايونيرز 8 نقاط

يحل فريق جمهورية شبين متصدر مجموعة بحرى والإسكندرية برصيد 32 نقطة، ضيفا على فريق كفر الشيخ صاحب المركز الخامس برصيد 30 نقطة، فى مباراة صعبة يسعى خلالها عصام شعبان مدرب جمهورية شبين إلى العودة بالثلاث نقاط للحفاظ على الصدارة للأسبوع الثانى على التوالى، فيما يأمل عبد الفتاح عبد الرازق مدرب كفر الشيخ فى انتزاع نقاط المباراة بعدما نجحت الإدارة فى الحصول على السماح لحضور 1000 مشجع لمؤازرة الفريق فى المباراة.

ويستقبل فريق الأوليمبى صاحب المركز الحادى عشر برصيد 19 نقطة، فريق بلدية المحلة صاحب الوصافة برصيد 31 نقطة، ويسعى حسام عبد العال مدرب الأوليمبى فى حصد النقاط الثلاثة فى محاولة لإعادة الفريق إلى الطريق الصحيح والاقتراب من فرق المقدمة، فى المقابل طالب أحمد عبد الرؤوف مدرب بلدية المحلة اللاعبين بضرورة العودة بالثلاث نقاط لمواصلة الضغط على شبين من أجل انتزاع صدارة الترتيب.

ويستقبل فريق دكرنس صاحب المركز الثالث برصيد 31 نقطة، فريق المجد السكندرى القابع فى المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة، ويسعى سعيد عبد العزيز مدرب دكرنس فى استغلال الدفعة المعنوية للفريق بعد العودة للعب على ملعبه فى اقتناص النقاط الثلاثة من أجل مواصلة الضغط على الثنائى شبين والبلدية من أجل استعادة الصدارة التى فقدها الفريق فى الأسابيع الأخيرة، فيما يأمل المجد السكندرى فى العودة بنتيجة إيجابية تساعده فى محاولة الخروج من النفق المظلم.

ويلتقى فى نفس التوقيت كل من طنطا واتحاد نبروه، أبو قير للأسمدة مع الحمام، بايونيرز مع المنصورة، سبورتنج مع المصرى بالسلوم، الهلال بالضبعة مع بروكسى.