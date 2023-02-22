شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يحسم موقف الونش من الانضمام لقائمة الزمالك المسافرة لتونس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفنى للزمالك اليوم الموقف النهائى لمحمود حمدى الونش مدافع الفريق بشأن ضمه للقائمة النهائية للفريق المسافرة لتونس غدا لمواجهة الترجى التونسى فى الجولة الثالثة لدورى أبطال أفريقيا المقرر لها السبت المقبل .

يأتى ذلك فى ظل الرغبة القوية لمحمود الونش لخوض المباراة بعد تعافيه من الإصابة بشكل كامل ومشاركته فى التدريبات الأخيرة مع زملائه بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة وظهوره بشكل جيد إلا أن المدير الفنى يرى تأهيله بشكل تدريجى وعدم نزوله فى مباراة قوية مثل اللقاء المقبل .

ومن المقرر أن يجتمع فيريرا مع اللاعب اليوم بالإضافة لطبيب الفريق بشأن اتخاذ القرار النهائى بشأن ضمه للقائمة من عدمه فى ظل حاجة المدير للاعب بشكل قوى من أجل سد الثغرة الدفاعية بشكل كامل .

على صعيد مختلف طلب فيريرا من مصطفى شلبى صانع ألعاب الفريق التركيز داخل الملعب وعدم الإلتفات للهجوم الذى يتعرض عليه خارج الملعب سواء من الجماهير أو عن طريق السوشيال ميديا مؤكدا أن مستواه الفنى يعتبر المعيار الأساسى خلال الفترة المقبلة وأنه يثق كثيرا فى إمكانياته ويطالبه بالأداء القوى من أجل العودة للمشاركة بشكل أساسى.