شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مواجهات قوية اليوم فى مجموعة بحرى بالقسم الثانى.. الأوليمبى والبلدية الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فى الثالثة عصر اليوم الأربعاء، 8 مواجهات قوية فى افتتاح منافسات الأسبوع التاسع عشر من مجموعة بحرى والإسكندرية فى دورى القسم الثانى بين طنطا واتحاد نبروه، دكرنس مع المجد السكندرى، أبو قير للأسمدة مع الحمام، بايونيرز مع المنصورة، الأوليمبى مع بلدية المحلة، سبورتنج مع المصرى بالسلوم، كفر الشيخ مع جمهورية شبين، الهلال مع بروكسى.

يحل فريق جمهورية شبين متصدر مجموعة بحرى والإسكندرية برصيد 32 نقطة، ضيفا على فريق كفر الشيخ صاحب المركز الخامس برصيد 30 نقطة، فى مباراة صعبة يسعى خلالها عصام شعبان مدرب جمهورية شبين إلى العودة بالثلاث نقاط للحفاظ على الصدارة للأسبوع الثانى على التوالى، فيما يأمل عبد الفتاح عبد الرازق مدرب كفر الشيخ فى انتزاع نقاط المباراة بعدما نجحت الإدارة فى الحصول على السماح لحضور 1000 مشجع لمؤازرة الفريق فى المباراة.

ويستقبل فريق الأوليمبى صاحب المركز الحادى عشر برصيد 19 نقطة، فريق بلدية المحلة صاحب الوصافة برصيد 31 نقطة، ويسعى حسام عبد العال مدرب الأوليمبى فى حصد النقاط الثلاثة فى محاولة لإعادة الفريق إلى الطريق الصحيح والاقتراب من فرق المقدمة، فى المقابل طالب أحمد عبد الرؤوف مدرب بلدية المحلة اللاعبين بضرورة العودة بالثلاث نقاط لمواصلة الضغط على شبين من أجل انتزاع صدارة الترتيب.

ويستقبل فريق دكرنس صاحب المركز الثالث برصيد 31 نقطة، فريق المجد السكندرى القابع فى المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة، ويسعى سعيد عبد العزيز مدرب دكرنس فى استغلال الدفعة المعنوية للفريق بعد العودة للعب على ملعبه فى اقتناص النقاط الثلاثة من أجل مواصلة الضغط على الثنائى شبين والبلدية من أجل استعادة الصدارة التى فقدها الفريق فى الأسابيع الأخيرة، فيما يأمل المجد السكندرى فى العودة بنتيجة إيجابية تساعده فى محاولة الخروج من النفق المظلم.

ويلتقى فى نفس التوقيت كل من طنطا واتحاد نبروه، أبو قير للأسمدة مع الحمام، بايونيرز مع المنصورة، سبورتنج مع المصرى بالسلوم، الهلال بالضبعة مع بروكسى.