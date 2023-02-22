شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يغلق صفحة الدورى ويبدأ التفكير فى موقعة صن دوانز بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أغلق الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر صفحة مباريات الدوري المصري بانتهاء مباراته مع أسوان والتي أقيمت عصر أمس الثلاثاء بالجولة التاسعة عشرة للمسابقة بحثاً عن خوض مباراة جديدة بدوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلى لمواجهة صن داونز بطل جنوب أفريقيا فى التاسعة مساء السبت المقبل باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

خسر الأهلي من الهلال السوداني بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت عصر السبت الماضى باستاد الجوهرة الزرقاء بأم درمان فى السودان، ضمن مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر صن دوانز الجنوب أفريقى ترتيب مجموعة الاهلى برصيد 6 نقاط جمعها بالفوز في الجولتين السابقتين فيما يحل الهلال السودانى ثانياً برصيد 3 نقاط ويأتي المارد الأحمر والقطن الكاميرونى في المركز الثالث والرابع بدون رصيد من النقاط.