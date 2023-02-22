الزمالك يختتم استعداداته اليوم قبل السفر لتونس غدا لمواجهة الترجى

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القاهرة - سامية سيد - يختتم الفريق الكروى اليوم للزمالك اليوم استعداداته اليوم قبل السفر غدا إلى تونس استعدادا لمواجهة الترجى التونسى السبت المقبل فى الجولة الثالثة بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا .

ويدرس البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفنى للزمالك إجراء بعض التغييرات فى قائمة الزمالك التى كانت متواجدة بليبيا لمواجهة المريخ السودانى فى الجولة الثانية للمسابقة والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين ، حيث من المقرر إجراء بعض التعديلات فى الخطوط الثلاثة للفريق .

من ناحية أخرى وضع أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجا تدريبيا خاصا للرباعي محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد نديم والسيد عطية حراس مرمى الأبيض، على هامش المران الذي أقيم أمس الثلاثاء، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الترجي التونسي المقبلة.

وتم تقسيم هذا البرنامج التدريبي الخاص بحراس المرمى إلى فقرتين ، الأولى تضمنت تدريبات بدنية قوية بشكل منفرد للرباعي من أجل رفع معدل اللياقة البدنية لديهم وتجهيزهم بالشكل الأمثل.

وتضمنت الفقرة الثانية، تدريبات على سرعة رد الفعل باستخدام صدادات حديدية، بالإضافة إلى تدريبات التسديد من خارج المنطقة والتعامل مع الكرات العرضية بالشكل المناسب.