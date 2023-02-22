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نابولي يتوهج ويضع قدماً في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

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المنامة - ياسر ابراهيم -  
وضع نابولي الإيطالي قدماً في ربع نهائي بفوزه على مستضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني بهدفين نظيفين في ذهاب ثمن نهائي المسابقة الأوروبية العريقة.
 
افتتح المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين باب التسجيل للفريق الإيطالي في الدقيقة 40 بعد أربع دقائق من تصدي حارس فرانكفورت كيفن تراب لركلة جزاء نفذها الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا.
 
وإثر مجهود فردي مميز من كفاراتسخيليا، أضاف جيوفاني دي لورينزو الهدف الثاني في الدقيقة 65 من عمر المباراة التي شهدت طرد نجم فرانكفورت، المهاجم الدولي الفرنسي راندال كولو مواني في الدقيقة 58 بعد تدخله القوي على الكاميروني أنغيسا.
 
ويحلّ حامل لقب الدوري الأوروبي آينتراخت فرانكفورت الذي يخوض الأدوار الإقصائية في دوري الأبطال للمرة الأولى، ضيفاً على نابولي في الخامس عشر من شهر مارس/آذار المقبل على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" في مهمة تبدو صعبة جداً على الفريق الألماني الذي عانى كثيراً في المباراة أمام متصدّر .
 
(بي إن سبورت)
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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