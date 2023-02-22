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ريال مدريد يقلب الطاولة على ليفربول ويدك شباكه بخماسية تأريخية في "الأنفيليد"

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المنامة - ياسر ابراهيم - يقلب الطاولة على ويدك شباكه بخماسية تأريخية في "الأنفيليد"

الاربعاء, 22 فبراير, 2023 - 02:05 صباحاً

قلب ريال مدريد الإسباني تأخره أمام مستضيفه ليفربول الإنكليزي إلى فوز باهر (5-2) الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي لكرة القدم.
 
واستهل فريق "الريدز" موقعة ملعب "أنفيلد" المثيرة بقوّة إذ تقدّم بهدفين من توقيع الأوروغواياني داروين نونيز (4) والمصري محمد صلاح (14).
 
إلاّ أنّ الفريق الملكي،حامل لقب أمجد الكؤوس الأوروبية، سجّل عودة مذهلة بتسجيله لخمسة أهداف كاملة بواسطة كل من البرازيلي فينيسيوس جونيور (21 و36) ومواطنه إيدير ميليتاو (48) والفرنسي كريم بنزيمة (56 و67).
 
وتقام مباراة الإياب في "سانتياغو برنابيو" في 15 آذار/مارس المقبل.
 
وفشل ليفربول في الثأر من خسارته أمام الميرينغي بهدف فينيسيوس جونيور في نهائي المسابقة القارية الأم في باريس في أيار/مايو الماضي.
 
وهي المرة الأولى التي يحقق خلالها ريال مدريد الفوز في مباراة خارج أرضه رغم التأخر بفارق هدفين ضمن المسابقات الأوروبية.
 
كما أنها أكبر خسارة لليفربول على أرضه في تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا بالتساوي مع الهزيمة بنتيجة 3-0 أيضا أمام ريال مدريد في موسم 2014-2015.

(بي إن سبورت)

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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