شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مانشستر المتوقع لمباراة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا.. مفاجآت بالجملة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، عن تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أن يدخل به بيب جوارديولا أمام لايبزيج مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا بذهاب الدور الـ 16.

مانشستر ستي اللذي يتطلع إلى تحقيق اللقب الأول له من دوري الأبطال، حيث لن يفز النادي الأنجليزي في تاريخه باللقب.

وكذلك لايبزيج الذي يسعى إلى مواصلة صحوته بالفوز على نظيره الإنجليزي، لإرضاء جماهيره الحاضرة إلى الملعب.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز المعلومات بشأن اللقاء المرتقب بين الطرفين، وذلك يأتي في السطور التالية..

توقيت مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

من المقرر أن يقع مانشستر سيتي ضيفًا في الديار الألمانية على لايبزيج مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب الدور الـ 16 من دوري الأبطال.

وتبدأ ركلة البداية في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.

على أن تذاع أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، الناقل الحصري للمباريات الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمباراة لايبزيج اليوم في دوري الأبطال

من المتوقع أن يدخل مانشستر سيتي إلى أحداث اللقاء بالتشكيل التالي..

في حراسة المرمي: ايدرسون.

خط الدفاع: دياس، لابورتي، والكر.

خط الوسط: رودريجو هيرنانديز، دي بروين، جوندوجان، جاك جريليش، فودين.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند، سيلفا.