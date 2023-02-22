شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى ثالث أيام البطولة العربية لأندية الطائرة.. والأهلى أمام خيبل البمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على تقام على مدار اليوم، الأربعاء، لقاءات قوية فى ثالث أيام البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة وتستمر حتى 3 مارس المقبل.

وتشهد الجولة الثالثة اليوم الأربعاء لقاءات بين كلا من ، السويحلى الليبى مع الصداقة الفلسطينى و الأهلى القطرى مع الميناء اليمنى و مصافى العراقى مع الوكرة القطرى و بنى ياس الإماراتى مع السيب العمانى و كاظمة الكويتى مع النصر البحرينى و الأهلى مع خيبل اليمنى فى الثامنة مساءا .

نجح الأهلي فى تحقيق الفوز فى أول مواجهاته أول أمس الإثنين بنتيجة 3 /0 على فريق مصافى الشمال العراقى ، قبل أن يلتقى بنى ياس الإماراتى أمس الثاثاء .

وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين تضم كل مجموعة 6 فرق يقام بينهما دورى من دور واحد، ويتأهل أول 4 فرق من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وفى الدور ربع النهائى يلتقى الأول مع الرابع والثانى مع الثالث فى المجموعين، يتأهل منهم 4 فرق إلى الدور قبل النهائي.

جاءت القرعة البطولة العربية للأندية لكرة الطائرة بمشاركة 12 ناديا كالتالى:

- المجموعة الأولى

الأهلى القطرى – الميناء اليمن - الصداقة الفلسطينى - النصر البحرينى - السويحلى الليبى - كاظمة الكويت.

- المجموعة الثانية

الوكرة القطرى – خيبل المهرة اليمن - مصافى الشمال العراق - بنى ياس الإماراتى – السيب عمان – الأهلى المصري.