شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي القادمة أمام صن داونز فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
خسر الأهلي من الهلال السوداني بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت عصر السبت الماضى باستاد الجوهرة الزرقاء بأم درمان فى السودان، ضمن مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
سجل هدف الهلال ماكابي ليليبو فى الدقيقة 54، وأهدر صاحب الأرض ركلة جزاء تصدى لها الشناوى، وبذلك يبقي الأهلي بلا نقاط فى هذه المجموعة، بعدمات أجلت أولى مبارياته بدور المجموعات أمام القطن الكاميروني بسبب مشاركة الأحمر فى مونديال الأندية، فيما حصد الفريق السوداني ثلاث نقاط بعد خسارة الجولة الأولى أمام صن داونز.
ومنذ تنظيم بطولة دوري أبطال أفريقيا بنظام المجموعات عام1997، وصل الأهلي لدوري المجموعات للمرة العشرين فى تاريخه خلال 27 نسخة أقيمت بنظام المجموعات، وحقق الأهلي الفوز بكأس البطولة عشر مرات، ويحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها، يليه كل من نادى مازيمبي ونادي الزمالك برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.موعد مباراة الاهلى القادمة فى دوري الابطال أمام صن دوانزويستعد الأهلى لمواجهة صن داونز بطل جنوب أفريقيا فى التاسعة مساء السبت المقبل باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا1- صن داونز - المركز الأول - 6 نقاط
2_ الهلال السوداني - المركز الثانى - 3 نقاط
3- الأهلي - المركز الثالث - دون نقاط
كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن طاقم حكام المباراة التي ستجمع بين الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.
ومن المقرر أن يتولى الإثيوبي باملاك تيسيما القيادة التحكيمية للمباراة القوية المنتظرة بين الأهلي وفريق صن داونز .