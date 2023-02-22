شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للكرة النسائية يواجه لبنان للمرة الثانية.. وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي منتخب مصر لكرة القدم النسائية بقيادة محمد كمال المدير الفنى مع نظيره منتخب لبنان وديًا، على الأراضي اللبنانية، في تجربة ثانية بعد اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين الأحد الماضي.

وانتهت الودية الأولى بفوز نساء الفراعنة بهدفين مقابل هدف، وأحرز هدفى منتخب مصر ساره اسماعيل سيلجادو وسارة عصام، ويرأس البعثة الدكتورة دينا الرفاعى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية.

وتأتي زيارة المنتخب المصري للكرة النسائية للأراضي اللبنانية، تلبية لدعوة الاتحاد اللبناني لكرة القدم، لخوض المواجهتين الوديتين خلال فترة التوقف بين يومي 19 و22 فبراير الجاري.

وخضعت لاعبات منتخب مصر لكرة القدم النسائية لقياسات بدنية تحت إشراف محمد أبو خاطر مخطط الأحمال البدنية للمنتخب، للوقوف على الحالة البدنية للاعبات خلال التجمع الأسبوعي، الذي ينفذه المدير الفني محمد كمال خلال الفترة الحالية، استعدادًا لخوض مواجهتين وديتين أمام المنتخب اللبناني، خلال فترة التوقف الدولي في شهر فبراير المقبل.

وضم كمال في قائمته للمعسكر كلًا من بسنت عبد العزيز، ياسمين سمير، مهيرة علي، منار هاني، إسراء السقا، سارة عبدالمنعم، بسمة محمد، إنجى عطية، هند اسماعيل، عهد طارق، أمنية سمير، مديحة حبيب، ندا عماد، أميرة محمد، ميرنا عبدالغني، أية إبراهيم، نورهان سالم، إلهام هاني، شهد مكرم، نورا إيهاب، أمل ناصر، نور محمد، يارا عبدالهادي، يارا صبري، علياء ثابت وشروق السيد.