شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: الإسماعيلى أبلغ عبد المنصف برحيلى وجهازى بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفنى لفريق الإسماعيلي، أن محمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى فى جهازه أكد له أن إدارة النادى تواصلت معه، وأبلغته بقرارها برحيل ميدو وجهازه الفنى بالكامل، عن قيادة الدراويش، بعد التعادل مع غزل المحلة فى الإسماعيلية.

وكشف ميدو فى تصريحات تليفزيونية: "أهدرنا فرصا كثيرة أمام المحلة وكان من الممكن أن نقتل المباراة بعد تقدمنا بهدف، وأشكر اللاعبين، على قتالهم، ولكن عدم استغلال الفرص كان سببا أساسيا فى التعادل وضياع نقاط مهمة".

وأضاف ميدو: "أترك الحرية الكاملة لمجلس إدارة النادى فى اتخاذ القرار الصالح للنادى، ومصر كلها تشهد بأننى اجتهدت من أجل النادى الإسماعيلى، ولكننى أعتب بسبب عدم إبلاغى بشكل شخصى بقرار رحيلى عن الفريق، وكنت أتمنى أن يتواصل مجلس إدارة النادى الإسماعيلى معى، ولكننى فى النهاية أحترم قرار مجلس الإدارة".

وتعادل فريق غزل المحلة مع نظيره الإسماعيلى بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين الثلاثاء على استاد الإسماعيلية ضمن الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وأحراز عماد حمدى لاعب فريق الإسماعيلى هدف الدراويش في الدقيقة 54، عقب رجوع نادر قمر الدولة حكم المباراة إلى تقنية الفار والتأكد من صحة الهدف، وفى الدقيقة الأخيرة من الوقت البدل من ضائع تمكن عبدالرحمن عاطف "أجويرو" مهاجم فريق غزل المحلة من إحراز هدف التعادل.