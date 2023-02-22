شكرا لقرائتكم خبر عن دوري أبطال أوروبا.. موعد مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، إلى قمة أوروبية من العيار الثقيل تجمع بين مانشستر سيتي ولايبزيج، ضمن منافسات ذهاب الدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا في نسخته الجارية 2022/2023.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز المعلومات بشأن اللقاء المرتقب بين الطرفين، في صراع نارٍ بين الطرفين لحسم بطاقة التأهل إلى الدور الـ 8 من دوري الأبطال مبكرًا.

موعد مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج والقنوات الناقلة

يقع مانشستر سيتي ضيفًا على لايبزيج مساء اليوم الأربعاء، ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ولايبزيج اليوم في دوري الأبطال

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية جميع أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين، ويأتي ذلك بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.

مانشستر ستي ولايبزيج

ويدخل مانشستر سيتي إلى أحداث اللقاء بتعادل مثير أمام نوتنجهام فورست، في منافسات الدوري الإنجليزي بواقع هدف لكل فريق ليفتقد صدارة البريميرليج لصالح غريمه آرسنال.

بينما يدخل أصحاب الديار بفوز مثير على فولفسبورج بثلاثة أهداف دون رد، في منافسات الدوري الألماني، ليرتكز في المركز الخامس حاملًا في رصيده 39 نقطة.