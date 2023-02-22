شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة على مستوى القنوات الناقلة لمباريات اليوم في دوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، هم القنوات الناقلة لمباريات اليوم الأربعاء الموافق 22 من شهر فبراير الجاري، ضمن منافسات ذهاب الدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2022/2023.

ومن المقرر أن يقع مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا في الديار الألمانية على لايبزيج، بينا يستضيف انتر ميلان بطل البرتغال "بورتو"، في مباراة قوية بين الطرفين.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية القنوات الناقلة لمباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا المقرر أن تعقد بين "إنتر ميلان × بورتو"، "لايبزيج × مانشستر سيتي".

تعرف على القنوات الناقلة لمباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022/2023

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية جميع أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفي، وتحديدًا عبر قناة بين سبورت 4K على نايل سات:-

- التردد 12264.

-معدل الترميز 27500.

-الاستقطاب رأسي.

-معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تعرف على جدول مباريات اليوم في دوري الأبطال

ويتساءل العديد من عشاق الكرة المستديرة عن موعد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا، والتي نرصدها لكم فيما يلي..

توقيت مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج

يقع حامل اللقب الأنجليزي ضيفًا على النادي الألماني مساء اليوم الأربعاء، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.

إليكم توقيت مباراة إنتر ميلان وبورتو اليوم في دوري الأبطال

يقع بورتو ضيفًا على وصيف إيطاليا نساء اليوم الأربعاء، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.