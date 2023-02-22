«مجلس الإدارة لم يحترمني».. ميدو يعلن رحيله عن تدريب الإسماعيلي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن أحمد حسام ميدو، المدير الفني للإسماعيلي، عن رحيله عن منصبه في الدراويش، وذلك بعد تعادل فريقه مع غزل المحلة.

وكان الإسماعيلي قد تعادل مع غزل المحلة بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما الثلاثاء، في إطار الجولة الـ 19 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وخلال تقديم برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر شاشة "المحور"، قال ميدو: "فوجئت بمكالمة من محمد عبد المنصف مدرب الحراس بأن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي تواصل معه، وأبلغوه بأن هناك قرار تم اتخاذه برحيل ميدو".

وأضاف مدرب الدراويش: "مصر كلها تشهد بأنني اجتهدت من أجل الإسماعيلي وكنت أتمنى تواصل مجلس إدارة النادي معي وأن يحترمني، ولكنني في النهاية أحترم قرار مجلس الإدارة، نحن مازلنا في وسط المعركة وكنا قادرين على تعويض فارق النقاط بيننا وبين الأندية المتقدمة في جدول الترتيب، ولكني لست رئيس النادي".

وتابع: "كنت أتمنى استكمال رحلتي مع الإسماعيلي وكنت واثقاً من بقاء الفريق في الدوري، ولا يوجد مدرب في مصر كان سيقبل العمل في الإسماعيلي في مثل تلك الظروف".

وواصل ميدو: "لا يمكنني افتعال أي مشكلة تضر النادي الإسماعيلي لذلك ملتزم بأي قرار يتخذه مجلس الإدارة مهما كان، الكل يعلم أنني أحب الإسماعيلي وجماهيره وأقدرهم كثيرًا وكنت أتمنى استكمال المهمة، ولكن واضح أن مجلس الإدارة اتخذ قرارًا مُسبقًا في حالة التعثر ولكني أخلصت في عملي وجماهير الإسماعيلي تعلم ذلك".

جدير بالذكر أن ميدو تولى تدريب الإسماعيلي في 9 مباريات، حقق الفوز في مباراة وتعادل في 5 وخسر في 3 مواجهات.

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر في ترتيب جدول الدوري برصيد 14 نقطة.