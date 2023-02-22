شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان: أنا بيتوتى وأفضل فتراتى مع كارتيرون وسعد سمير عشرة عمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد سليمان، لاعب النادى الأهلى السابق، أنه يحب قعدة البيت ولا يحب الخروجات. وقال سليمان خلال حواره مع إسعاد يونس فى برنامج "صاحبة السعادة" على قناة "dmc": "كارتيرون أكتر مدرب كنت مرتاح معاه وكان مهتم بى وكنت مبسوط جدا خلال الفترة التى قضاها مع الأهلى، وهو كان غير محظوظ لأن فى 2018 عملنا بطولة حلوة وكنا نستحق اللقب".

وأضاف: "سعد سمير من اللاعبين الرجالة اللى ضحت كثير من أجل النادى الأهلى وعشرة عُمر، ورفض عروض كثيرة من أجل النادى، ولحظة خروجه من النادى وأثناء بكائه جاءنى أفشة وقالى هو سعد بيبكى ولا بيضحك علينا، لذلك ضحكت من كلام أفشة وليس على سعد سمير".

وعن زواجه قال: "زواجى جاء عن طريق أحد أصدقائى، وأصدقائى كبار فى السن وليس فى سنى، وذهبت معه عندما قال لى عروستك عندى وتم جلسة وربنا يوفقنا واتخطبنا، والحمد لله حاليا معايا سليم وسلمى".

وتابع: "أنا إنسان بيتوتى لا أحب الخروجات بشكل كثير وأحب القاعدة فى البيت، والرياضى بعد اعتزاله متعود على حرق كبير، ولكن بعد الاعتزال بسيب نفسه فيزيد فى الوزن ولكن أنا بعمل كنترول ومحافظ إلى حد ما ولا أحب الأكل الكثير".