شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتابع الحالة الصحية للرباعة نهلة رمضان ويوجه بدعمها ورعايتها طبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، تطور الحالة الصحية للاعبة المصرية نهلة رمضان بطلة مصر السابقة فى رفع الأثقال، إثر دخولها أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، وذلك فى إطار حرص الوزير على متابعة أحوال جميع الأبطال الرياضيين، ومساندتهم فى أية أزمات قد يتعرضون لها.

وجه وزير الرياضة بتقديم الدعم اللازم للاعبة منذ بداية دخولها المستشفى لتلقى العلاج، ومتابعة كافة الإجراءات الطبية، وتوفير جميع الطلبات والاحتياجات المطلوبة، متميناً الشفاء العاجل للرباعة المصرية وعودتها سريعاً إلى ذويها ومحبيها.

وتم بالفعل نقل الرباعة المصرية إلى غرفة فردية وتقديم الرعاية الصحية الكاملة مع تحمل الوزارة لأية تكاليف تتطلبها الحالة الصحية للبطلة المصرية.