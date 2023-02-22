شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان: هدفى فى ليوبارز الأصعب.. ولم أسجل بكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد سليمان، لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، أنه يحب النوم مبكرا والاستيقاظ بدرى، وأنه غير محظوظ فى مشاركته بكأس العالم للأندية مع الأهلي.

وقال وليد سليمان خلال حواره مع إسعاد يونس فى برنامج "صاحبة السعادة" على قناة "dmc": "أنا بنام الساعة 9 ونصف مساء كل يوم، وأقوم مبكرا للحفاظ على صحتى وتركيزى، وكنت آخذ بنصائح اللاعبين الكبار وأحافظ على مسيرتى".

وأضاف: "ولادى اتعودوا على ذلك، ولو عندنا ماتش متأخر بشرب قهوة وحاجات لكى أظل فايق، وكاس العالم فى اليابان كان مشكلة بالنسبى لى وللفرقة كلها بسبب تغيير التوقيت".

وأوضح: "لعبت مع الأهلى 4 نسخ من كأس العالم للأندية، ولكنى كنت غير محظوظ بها، لأنى لم أستطع أن أسجل أى هدف، والعارضة حرمتنى من التسجيل، ولكنى سجلت فى كل البطولات التى لعبتها باستثناء كأس العالم للأندية".

وتابع: "أصعب هدف سجلته، هدفى فى ليوبارز الكونغولى، لأنى سجلت الهدف والحارس تدخل معى بشكل قوى، واتشقلبت ونزلت على كتفى، نفس ما حدث معى، حدث بعدها بعامين مع لاعب ليوبارز أمام الزمالك واللاعب اتشقلب ونزل على رأسه توفى بعدها بسبب هذه الإصابة".