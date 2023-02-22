شكرا لقرائتكم خبر عن فرحان حكما لمباراة المصري وبيراميدز ومجدي للمقاولون وفيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة المصري وبيراميدز إلى الحكم وائل فرحان، بينما يدير الحكم طارق مجدي مباراة المقاولون وفيوتشر، ضمن مواجهات الجولة الـ19 للدوري، وجاءت أسماء الحكام كالتالي:

ويواصل اللاعبون المستبعدون من قائمة المصري التي دخلت في معسكر مغلق ببرج العرب استعداداً لمواجهة بيراميدز بالدوري، تدريباتهم في بورسعيد، وذلك في انتظار عودة الفريق عقب المباراة المرتقبة.

واستبعد حسام حسن كل من، محمود جاد والذي يغيب للإيقاف بسبب حصوله على طرد في المباراة الماضية أمام فاركو، وفرانك إيتوجا، أنتوني أكبوتو، سعيد كمال سعيدو، شريف دابو، رجب عمران، إسلام المزين. وكانت مباراة الدور الأول التى جمعت بيراميدز والمصري قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.