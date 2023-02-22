شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم فى الجولة 19 بالدورى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الأربعاء، مباراتين مثيرتين من عمر الجولة 19 بدوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، حيث يستضيف فريق المقاولون العرب، نظيره فيوتشر، بينما يحل بيراميدز ضيفاً ثقيلاً على المصري.

موعد مباراة المقاولون وفيوتشر

يستضيف فريق المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب، نظيره فيوتشر، في مباراة الجولة 19 بالدوري والتي تقام على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وذلك في تمام الخامسة مساءً، في مواجهة مثيرة، حيث يبحث فيوتشر عن مواصلة انتصاراته لاستعادة المركز الثاني، فيما يبحث المقاولون العرب عن العودة إلى المربع الذهبي.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 31 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 17 مباراة، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 7 أخرى، وخسر مباراتين، وسجل لاعبو المقاولون 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً آخر.

وعلى الجانب الآخر يحتل فيوتشر المركز الثالث في مسابقة الدوري برصيد 37 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو فيوتشر 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.

ويفتقد المقاولون العرب لخدمات مدافعه عمر فايد، والذى يخوض حالياً منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب التى تستضيفها مصر مع المنتخب الوطنى.

بينما يدرس على ماهر المدير الفنى لفريق فيوتشر منح الفرصة لدكة بدلاء الفريق، فى مباراة الدورى المرتقبة أمام المقاولون العرب، ويخشى مدرب فيوتشر من سيطرة الإجهاد على القوام الأساسى للفريق، وذلك فى ظل ضغط مباريات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية وكذلك الدورى، خاصة أن فيوتشر يستعد لمواجهة الجيش الملكى المغربى يوم الأحد المقبل.

موعد مباراة بيراميدز والمصري

وفي السابعة مساءً، يستضيف فريق المصري البورسعيدي، نظيره بيراميدز، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد برج العرب بالأسكندرية، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري برصيد 21 نقطة بعد تراجع نتائجه في الفترة الأخيرة وآخرها الهزيمة من سيراميكا بثلاثية نظيفة، وإجمالاً خاض المصري 18 مباراة في الدوري، فاز في 4 مباريات وتعادل في 9 أخرى وتذوق الهزيمة في 5 لقاءات، وأحرز لاعبو المصري 16 هدفاً واستقبلت شباكه 21 هدفاً آخر.

بينما على الجانب الآخر يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري برصيد 37 نقطة، بعدما خاض الفريق السماوي 18 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة، وتعادل في 4 لقاءات وخسر 3 مباريات أخرى، وسجل لاعبو بيراميدز 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 14 هدفاً آخر.

ويفتقد النادي المصري لجهود محمود جاد حارس مرمى الفريق، وذلك بعد تعرضه للإيقاف عقب حصوله على البطاقة الحمراء أمام سيراميكا في الجولة الماضية، كما تأكد غياب ثلاثي المصري رجب عمران ومحمد دبش وإسلام أبو سليمة عن قائمة الفريق لمباراته أمام بيراميدز بسبب الإصابة.

ويبحث حسام حسن عن حل أزمة النتائج المتراجعة خاصة في آخر 6 مباريات، والتي لم يحصد خلالها المصري أي انتصار بالدوري، وفي الوقت نفسه، يتمسك فريق بيراميدز بالفوز في تلك المباراة للإنقضاض على قمة جدول الدوري، وتحقيق نتيجة إيجابية قبل مواجهة إسكو كارا التوجولي في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

القنوات الناقلة

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورتس مباريات الجولة 19 بالدوري المصري بوجود كوكبة من أكبر المحللين ونجوم الكرة.