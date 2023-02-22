شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان: تعرضت لحملة لاعتزالى.. وإصابة عبد الشافى ليست خطئى وكوفى كسر ضلعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد سليمان، لاعب النادى الأهلى السابق، إنه تعرض لحملة قوية من أجل دفعه للاعتزال للإنهاء على الجيل الذهبى، وأكد أن إصابة محمد عبد الشافى ليس خطأه.

وقال وليد سليمان خلال حواره مع إسعاد يونس فى برنامج "صاحبة السعادة" على قناة "dmc": "فى هذا التوقيت كان فيه هجوم على الجيل بتاعى وفيه لجان بتتعمل عليا أنا، والتحامى مع عبد الشافى كان طبيعيا، وفى هذا التوقيت خرج خبير إنجليزى أكد أن عبد الشافى هو من تدخل معى، ولكن لم أتدخل على أى لاعب من أجل إيذائه نهائيا".

وأضاف الحاوى: "محمد كوفى لاعب الزمالك دخل عليا فى مباراة القمة وكسر ضلعى وحاليا لاحم بشكل خاطئ، ولم أخرج وأقول أى كلمة لأننى أعلم أنه لم يكن يريد إيذائى".

وتابع: "هناك حملة كبيرة عليا لأننى من الجيل الذهبى الذى أخذ كل البطولات، فطبيعى أن يكون بعض جماهير الزمالك تتمنى اعتزالى وعدم استمرارى، وذهبت إلى المستشفى لزيارة محمد عبد الشافى فى المستشفى بسبب علاقته به وليس لأنى أقصد إيذائه، ولدى أصدقاء فى الزمالك مثل شيكابالا وعبد الشافى، والجيل القديم زى محمود فتح الله".

وأضاف: "كنت هكسر رجلى عندما طلبت من أحد لاعبى الأهلى عدم الخسارة فى المران فرد عليا وإيه يعنى لما نخسر فركلت القائم برجلى وكدت أكسر قدمى، وكارتيرون عنفنى فى هذا التوقيت فى 2018، فأنا لا أحب الخسارة".

وأوضح الحاوى: "الأهلى كان حبى الأول والأخير، وعملت اختبار فى الأهلى بالمنيا تحت قيادة بدر رجب وعبد المنعم شطة، ونجحت فى الاختبارات وطلبوا الذهاب لمدينة نصر ولكن تم استبعادى من الخبير الأجنبى لصغر جسمى، ورحت الجونة وكسرت الدنيا والأهلى كان بيخلص فيها لكن مانويل جوزيه رفض يضمنى، وقال مش هناخد حد من الدرجة الثانية، فانتقلت لبتروجت وكسرت الدنيا وكل سنة الأهلى يفاوضنى وبتروجت يرفض، لحد ما تعبت ورحت المستشفى، والوزير كلمى ووعدنى بالانتقال إلى الأهلى بعد اللعب لموسم واحد فى إنبى، وبالفعل لعبت موسم ورحت الأهلى".

وعن إمام عاشور قال سليمان: "فى الأول والآخر احنا لاعبين كرة قدم، موقف عدى وخلاص واحنا معرضين لهذه المواقف، وإمام عاشور تحدث مع لاعبى الأهلى الدوليين وطلب منهم أن يقابلنى لكى يعتذر لى".

وتابع الحاوى: "فى أول مباراة قمة بين الأهلى والزمالك جالى إمام عاشور واعتذر لى، وأنا معنديش مشكلة وإحنا علاقتنا كويس ولا يوجد أى شىء".

وأضاف وليد سليمان: "إلغائى فرحى من أجل شهداء نادى الزمالك دى أقل حاجة ممكن أعملها، وكمان احنا كنا مرينا بهذا الموقف وخسرنا بعض من جماهيرنا العظيمة".

وأوضح الحاوى: "الجمهور هو الوحيد الذى لا يستفيد حاجة خالص وبيروح ورا الفريق فى كل مكان سواء جمهور الأهلى أو الزمالك، وبشكر أهلى زوجتى على الموافقة على إلغاء الزفاف".