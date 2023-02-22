شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان: قبلت اعتذار إمام عاشور.. وإلغاء فرحى "طبيعى" من أجل جمهور الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد سليمان، لاعب النادى الأهلى السابق، أن ما حدث بينه وبين إمام عاشور لاعب الزمالك السابق لم يأخذ الكثير من التفكير، واللاعب قدم اعتذارا لما حدث وانتهى الأمر.

وقال وليد سليمان، خلال حواره مع إسعاد يونس فى برنامج "صاحبة السعادة" على قناة "dmc": "فى الأول والآخر احنا لاعبين كرة قدم، موقف عدى وخلاص واحنا معرضين لهذه المواقف، وإمام عاشور تحدث مع لاعبى الأهلى الدوليين وطلب منهم أن يقابلنى لكى يعتذر لى".

وتابع الحاوى: "فى أول مباراة قمة بين الأهلى والزمالك جالى إمام عاشور واعتذر لى، وأنا معنديش مشكلة واحنا علاقتنا كويس ولا يوجد أى شىء".



وأضاف وليد سليمان: "إلغائى فرحى من أجل شهداء نادى الزمالك دى أقل حاجة ممكن أعملها، وكمان احنا كنا مرينا بهذا الموقف وخسرنا بعض من جماهيرنا العظيمة".

وأوضح الحاوى: "الجمهور هو الوحيد الذى لا يستفيد حاجة خالص وبيروح ورا الفريق فى كل مكان سواء جمهور الأهلى أو الزمالك، وبشكر أهل زوجتى على الموافقة على إلغاء الزفاف".

وتابع: "المقارنة بين الجيل الذهبى والحالى ظالمة، لأن الجيل الذهبى كان فروق كتير جدا لهم، واتعلمت منهم الكثير والجيل الذهبى محظوظ لعدم وجود السوشيال ميديا بالشكل الحالى، لأن الجيل الحالى دائما بيتم تقييمه دائما على السوشيال وبيعمل ضغط كبير على اللاعبين وبيأثر عليهم سواء مدح أو ذم".

واضاف الحاوى: "الجيل الحالى اتظلم أيضا بدأ بدون حضور جماهيرى وملعبوش تحت جماهير كبيرة، ولما بيلعموا فى وجود جماهير كثيرة بيكونوا تحت الضغط ومش بيقدروا يطلعوا كل اللى عندهم لانهم لم يتعودوا على ذلك".

وأوضح: "تصرفات اللاعبين بتكون بحساب بسبب الخوف من الجماهير، يعنى مثلا لو مباراة قمة بين الأهلى والزمالك، لو المباراة انتهت بفوز أى فريق واللاعب راح سلم ولا وقف مع لاعب من الفريق الفائز بيتم مهاجمته، وأرفض بشدة فكرة الاحتفال بعد المباراة مع الجماهير منعا لزيادة التعصب لأنك لا تستطيع التحكم فى أفعالهم".