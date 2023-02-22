نجم الأهلي السابق: ميدو اتظلم في الإسماعيلي بسبب قلة الموارد

ياسر رشاد - القاهرة - دافع أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق عن أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بعد تعادل الدراويش ايجابيا مع غزل المحلة بنتيجة 1-1 في الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

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قال أبو مسلم في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ميدو موت نفسه في الإسماعيلي ومخلص ومجهتد، لكن الخامة في الإسماعيلي والموارد صعبة".



وأضاف: "الهدف الذي سجله المحلة في الإسماعيلي من خطأ دفاعي ساذج، ومحمد دسوقي لم يظهر في التغطية بالشكل الأمثل وهذا ساهم في هدف المحلة".



واختتم:"محمد فوزي حارس الإسماعيلي لا يتحمل مسؤولية هدف المحلة فالهدف صعب وكان من المفترض أن يكون هناك متابعة دفاعية أفضل".

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