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نجم الأهلي السابق: ميدو اتظلم في الإسماعيلي بسبب قلة الموارد

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ياسر رشاد - القاهرة - دافع أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق عن أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بعد تعادل الدراويش ايجابيا مع غزل المحلة بنتيجة 1-1 في الجولة التاسعة عشر من الممتاز. 

 

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قال أبو مسلم في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ميدو موت نفسه في الإسماعيلي ومخلص ومجهتد، لكن الخامة في الإسماعيلي والموارد صعبة".


وأضاف: "الهدف الذي سجله المحلة في الإسماعيلي من خطأ دفاعي ساذج، ومحمد دسوقي لم يظهر في التغطية بالشكل الأمثل وهذا ساهم في هدف المحلة".


واختتم:"محمد فوزي حارس الإسماعيلي لا يتحمل مسؤولية هدف المحلة فالهدف صعب وكان من المفترض أن يكون هناك متابعة دفاعية أفضل".

 

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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