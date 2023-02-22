رضا عبد العال: شادي حسين لن يحصل على فرصة مع كولر

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق أن شادي حسين مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خارج حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر في الفترة القادمة.

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وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" عبر برنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق :"من خلال متابعتي للنادي الأهلي في الفترة الماضية منذ مباريات كأس العالم للأندية في المغرب استطيع أن أوكد

أن شادي حسين سيكون خارج حسابات كولر حتى نهاية الموسم الجاري ولن يشارك الإ على فترات متباعدة".

وتابع:" آداء الأهلي في الشوط الأول أمام أسوان كان الأفضل له هذا الموسم والأهلي "فريق" يكسب "أي حد" في الوقت الحالي".

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