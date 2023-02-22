وزير الرياضة يتابع الحالة الصحية لبطلة رفع الأثقال نهلة رمضان

ياسر رشاد - القاهرة - حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على متابعة الحالة الصحية للاعبة المصرية نهلة رمضان بطلة مصر السابقة فى رفع الأثقال إثر دخولها إحدى المستشفيات بمدينة الإسكندرية .

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وجه وزير الرياضة الدعم اللازم للاعبة منذ بداية دخولها المستشفى لتلقى العلاج، ومتابعة كافة الإجراءات الطبية، وتوفير جميع الطلبات والاحتياجات المطلوبة، متميناً

الشفاء العاجل لها وعودتها سريعاً إلى ذويها ومحبيها.

وتم نقل نهلة رمضان إلى غرفة فردية وتقديم الرعاية الصحية الكاملة مع تحمل الوزارة لأية تكاليف تتطلبها الحالة الصحية للبطلة المصرية.

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