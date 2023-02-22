رضا عبدالعال: تألق كهربا يحرج مسؤولي الأهلـي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق أن مسؤولو النادي الأهلي مطالبون بسداد غرامة محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر لصالح نادي الزمالك في أقرب وقت والوقوف بجوار اللاعب في أزمته الحالية لرفع الإيقاف عنه في ظل مهلة الـ60 يوم من الفيفا.

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وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" عبر برنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق :" في رأيي أن تألق محمود كهربا مع الأهلي في الوقت الحالي منذ العودة من الإيقاف يحرج مسؤلي القلعة الحمراء خاصة في أزمة الغرامة الموقعة عليه لصالح نادي الزمالك".

وتابع:"كهربا أثبت للنادي الأهلي أنه أهم من

أي صفقة تم التعاقد معها في فترة الانتقالات الشتوية الماضية في يناير ويجب حل أزمته مالياً ".

وأضاف: " من وجهة نظري أن محمود كهربا يصنع الفارق مع الأهلي منذ عودته من الإيقاف والبداية كانت في مباراة سموحة والزمالك".

وأتم: " رغم تألق كهربا في الوقت الحالي مع الأهلي الإ أنه لم يقدم 90 % من مستواه الفني مع القلعة الحمراء".

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