ميدو لمجلس الإسماعيلي: كنت أتمنى استكمال مهمتي مع الدروايش

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي عن قرار مجلس إدارة النادي الدروايش، برحيله عن تدريب القلعة الصفراء.

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كنت أتمنى تواصل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي معي، ولكنني في النهاية أحترم قرار مجلس الإدارة" .



أضاف: "نحن مازلنا في وسط المعركة وكنا قادرين على تعويض فارق النقاط بيننا وبين الأندية المتقدمة في جدول الترتيب، ولكني ليس رئيس النادي".



وواصل: "كنت أتمنى أن يحترمني مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، ويتحدث معي ويبلغني بقرار رحيلي وليس الحديث مع محمد عبد المنصف وإبلاغه القرار".



واختتم: "كنت أتمنى استكمال رحلتي مع الإسماعيلي وكنت واثقا من بقاء الفريق في الدوري ولا يوجد مدرب في مصر كان سيقبل العمل في الإسماعيلي في مثل تلك الظروف".

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