ميدو يوجه رسالة خاصة لجماهير الإسماعيلي بعد رحيله

ياسر رشاد - القاهرة - وجه أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي رسالة خاصة لجماهير الدراويش، بعد قرار مجلس إدارة النادي برحيله عن القلعة الصفراء.

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لا يمكنني افتعال أي مشكلة تضر النادي الإسماعيلي لذلك مُلتزما بأي قرار يتخذه مجلس الإدارة مهما كان".



ووجه ميدو رسالة لجماهير الإسماعيلي قائلا: "الكل يعلم أنني أحب الإسماعيلي وجماهيره وأقدرهم كثيرا، وكنت أتمنى استكمالي للمهمة، ولكن واضح أن مجلس الإدارة اتخذ قرار مُسبق في حالة التعثر، ولكني أخلصت في عملي وجماهير الإسماعيلي تعلم ذلك".

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