ريال مدريد يمطر شباك ليفربول بخماسية ويضع قدماً فى ربع نهائي دوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - أكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد نظيره ليفربول الإنجليزي بخماسية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الانفليد ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا .

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الشوط الأول

وتقدم الريدز بالهدف الأول عن طريق درواين نونيز بعد أسيسيت رائع من محمد صلاح لتسكن الشباك في الدقيقة 4 ، ثم أضاف الفراعون المصري محمد صلاح الهدف الثاني بعد خطأ من كورتوا حارس الملكي ليتقدم ليفربول بالهدف الثاني في الدقيقة 14.

وفي الدقيقة 21 نجح فينسيوس في تقليص الفارق للريال من تسديدة صاروخية سكنت شباك حارس مرمى الريدز ، وبعد دقائق تمكن فينسيوس من تسجيل الهدف الثاني بعد خطا فادح من أليسون بيكر حارس

مرمى ليفربول ليتعادل الملكي في الدقيقة 36 من عمر اللقاء.

الشوط الثاني

مع بداية أحداث الشوط الثاني نجح ايدير ميليتاو في تسجيل الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 47، ليعزز كريم بنزيما النتيجة ويسجل الهدف الرابع للميريجي في الدقيقة 53 ، بعد دقائق نجح بنزيما فى مضعافة النتيجة وأحرز الهدف الخامس فى الدقيقة 66 .

وبهذا الفوز العريض يقترب ريال مدريد من التأهل إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

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