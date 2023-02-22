نابولي يسقط فرانكفورت بثنائية في دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق نابولي الإيطالي فوزاً مستحقاً خارج ملعبه على اينتراخت فرانكفورت الألماني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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جاءت المباراة قوية ومثيرة بي الفريقين، مع افضلية واضحة لفريق نابولي الذي كان الأكثر بحثاً عن الفوز طوال أحداث شوطي المباراة ليقترب خطوة كبيرة من التأهل لربع النهائي.

وانهى نابولي الشوط الأول للقاء متقدماً بهدف دون رد ترجم به سيطرته طوال 45 دقيقة، أهدر خلال ركلة جزاء في الدقيقة 36 عن طريق نجمه خفيتشا كفاراتسخيليا.

وفي الدقيقة 40 نجح النيجيري الخطير فيكتور اوسيمين في تسجيل الهدف الأول لنابولي في شباك فرانكفورت.

وفي الشوط الثاني كافح اصحاب الأرض للعودة في النتيجة ونجحوا في تشكيل خطورة كبيرة على مرمى نابولي الذي نجح في امتصاص حماس لاعبي فرانكفورت.

وفي الدقيقة 65 نجح جيوفاني دي لورينزو في تسجيل الهدف الثاني ليحسم نتيجة المباراة لصالح فريقه في انتظار لقاء الإياب.

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