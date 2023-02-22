ميدو يرحل عن الإسماعيلي وحمزة الجمل مديراً فنياً "خاص"

وعلمت الوفد من مصادر داخل النادي أن حمزة الجمل يتولى مهام تدريب الفريق خلفًا لـ ميدو ويعاونه كلا من أحمد قناوي مدرب عام ومحمد حمص مدرب مساعد وسيد توفيق مدرب حراس مرمى.

محمد يوسف

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