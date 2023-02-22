ميدو يرحل عن الإسماعيلي وحمزة الجمل مديراً فنياً "خاص"

ياسر رشاد - القاهرة - قررت اللجنة المعينة بالنادي الإسماعيلي برئاسة اللواء أبو بكر الحديدي توجيه الشكر إلى أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وجهاز المعاون.
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وعلمت الوفد من مصادر داخل النادي أن حمزة الجمل يتولى مهام تدريب الفريق خلفًا لـ ميدو ويعاونه كلا من أحمد قناوي مدرب عام ومحمد حمص مدرب مساعد وسيد توفيق مدرب حراس مرمى.
وواصل المصدر قائلاً إن اللجنة المعينة قررت رحيل ميدو بسبب تراجع نتائجالفريق في بطولة الدوري المصري الممتاز. وخاض ميدو ٩ مباريات حتى الآن مع النادي الإسماعيلي وحصل خلالهم على ٨ نقاط من أصل ٢٧ نقطة .
وتلقى الإسماعيلي تحت قيادة ميدو ثلاث ٣ هزائم ، وتعادل في خمس مباريات وفاز في مباراة واحدة .
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