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بنزيما يضيف هدف ريال مدريد الخامس أمام ليفربول

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ياسر رشاد - القاهرة - أحرز الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الهدف الخامس في شباك بالدقيقة 66 من زمن المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب الانفليد فى ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبالتصبح النتيجة 5 -2 لصالح الملكي.

 

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وكان بنزيما سجل الهدف الرابع للميريجي في الدقيقة 53 من بداية أحداث الشوط الثاني من المباراة.

 

وجاء تشكيل ريال مدريد في المباراة كالاتى:

 

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ديفيد ألابا– أنطوني روديجير – إيدر ميليتاو – داني كارفاخال.

خط الوسط: فالفيردي – كامافينجا – لوكا مودريتش.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما – رودريجو.

 

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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