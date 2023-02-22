بنزيما يضيف هدف ريال مدريد الخامس أمام ليفربول

ياسر رشاد - القاهرة - أحرز الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الهدف الخامس في شباك ليفربول بالدقيقة 66 من زمن المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب الانفليد فى ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبالتصبح النتيجة 5 -2 لصالح الملكي.

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وكان بنزيما سجل الهدف الرابع للميريجي في الدقيقة 53 من بداية أحداث الشوط الثاني من المباراة.

وجاء تشكيل ريال مدريد في المباراة كالاتى:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ديفيد ألابا– أنطوني روديجير – إيدر ميليتاو – داني كارفاخال.

خط الوسط: فالفيردي – كامافينجا – لوكا مودريتش.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما – رودريجو.

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