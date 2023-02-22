شكرا لقرائتكم خبر عن لا يفوتك.. جدول مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، عن جدول مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا، المقرر أن تقام مساء اليوم ضمن منافسات ذهاب الدور الـ 16 من مجريات البطولة.

ومن المقرر أن تنتهي منافسات ذهاب الدور الـ 16 من دوري الأبطال بمواجهات اليوم المقرر أن تقام بين " لايبزيج × مانشستر سيتي"، "إنتر ميلان × بورتو".

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز المعلومات بشأن المباريات المرتقبة مساء اليوم الأربعاء الموافق 22 من شهر فبراير الجاري، وذلك يأتي في السطور التالية..

تعرف على توقيت مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

- لايبزيج × مانشستر سيتي

يقع مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا في الديار الألمانية على لايبزيج مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب الدور الـ 16 من دوري الأبطال.

وتبدأ انطلاقة المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.

- إنتر ميلان × بورتو

يحل بورتو ضيفًا على إنتر ميلان مساء اليوم الأربعاء، في صراعٍ نارٍ بين الطرفين لحسم الثلاث نقاط.

وتنطلق ركلة البداية في العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.

ونستعرض لكم في السطور التالية القنوات الناقلة لمباريات اليوم في دوري الأبطال، وذلك يأتي فيما يلي..

تعرف على القنوات الناقلة لمباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022/2023

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية جميع أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين، ويأتي ذلك بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.